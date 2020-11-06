HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 5G'li iPhone 12 Qualcomm'a yaradı

5G'li iPhone 12 Qualcomm'a yaradı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

iPhone 12'ye 5G donanımı sağlayan Qualcomm, Çarşamba günü dördüncü çeyrek kazançlarını bildirdi. Qualcomm, yayınlanan son raporlara göre dördüncü çeyrekte gelirlerini artırdı. Bu performansın arkasında ise görünüşe göre Apple ve iPhone 12 var.

5G'li iPhone 12 Qualcomm'a yaradı

iPhone 12 için farklı tedarikçiler birçok ürün sevkiyatı gerçekleştirdi ve Apple bu parçalarla birlikte bir mühendislik örneği gösterip iPhone 12'yi oluşturdu. iPhone 12 ailesi için ürün tedariği sağlayan firmaların başında ise Qualcomm yer aldı. Zira 5G desteği kazanan iPhone'ların 5G modemleri, Qualcomm'a aitti. Bu ortaklık son raporlara göre dördüncü çeyrek mali döneminde Qualcomm'un yüzünü güldürmeyi başardı.

QUALCOMM GELİRLERİNİ ARTIRDI

9to5Mac'in haberine göre, Qualcomm dördüncü çeyrekte 6,5 milyar dolar gelir elde etti. Qualcomm geçen yılın aynı döneminde 4,8 milyar dolarlık gelir bildirmişti. Yani firma, geçen yıla göre yüzde 35 gelir artışı sağladı. Bu artışın arkasında ise iPhone 12'nin büyük bir rol oynadığı aşikar.

Snapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktıSnapdragon 875 frekans hızı ile karşımıza çıktı

iPHONE 12 SATIŞLARI HEDEFLERİ BÜYÜTTÜ

Yarı iletken şirketi, iPhone 12 satışlarının mali sonuçlarına yansıtılacağı 2021'de daha da iyi sonuçlar almayı umuyor. Qualcomm, 2020'ye kadar yaklaşık 200 milyon 5G akıllı telefonun ve 2021'e kadar 500 milyon daha fazla akıllı telefonun sevk edilmesini bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
iPhone'lar için beklenen gün geldi! Peki ne zaman başlayacak?iPhone'lar için beklenen gün geldi! Peki ne zaman başlayacak?
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
Skandal görüntülerle ilgili yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
Skandal görüntülerle ilgili yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei MateBook 14 Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri
Bu bilgisayarın kamerası klavyesinde! Türkiye'de satışa çıktı
iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri başlıyor! İşte tarihi
iPhone'lar için beklenen gün geldi! Peki ne zaman başlayacak?
ISS’in Güneş ve Ay’ın önünde geçtiği anlar böyle görüntülendi
İnsanlığın uzaydaki evinden inanılmaz fotoğraflar!
Huawei P Smart 2021 kutu açılışı ve ön inceleme
Huawei P Smart 2021 kutu açılışı ve ön inceleme
Xiaomi altyapılı Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 5G High Edition özellikleri ile ortaya çıktı!
Merakla beklenen telefonlar yakında geliyor!
Xiaomi Türkiye telefon pazarının 2020'nin üçüncü çeyreğindeki lideri oldu
Son rakamlar açıklandı! İşte Türkiye telefon pazarının lideri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.