5G'li iPhone 12 Qualcomm'a yaradı

iPhone 12 için farklı tedarikçiler birçok ürün sevkiyatı gerçekleştirdi ve Apple bu parçalarla birlikte bir mühendislik örneği gösterip iPhone 12'yi oluşturdu. iPhone 12 ailesi için ürün tedariği sağlayan firmaların başında ise Qualcomm yer aldı. Zira 5G desteği kazanan iPhone'ların 5G modemleri, Qualcomm'a aitti. Bu ortaklık son raporlara göre dördüncü çeyrek mali döneminde Qualcomm'un yüzünü güldürmeyi başardı.

QUALCOMM GELİRLERİNİ ARTIRDI

9to5Mac'in haberine göre, Qualcomm dördüncü çeyrekte 6,5 milyar dolar gelir elde etti. Qualcomm geçen yılın aynı döneminde 4,8 milyar dolarlık gelir bildirmişti. Yani firma, geçen yıla göre yüzde 35 gelir artışı sağladı. Bu artışın arkasında ise iPhone 12'nin büyük bir rol oynadığı aşikar.

iPHONE 12 SATIŞLARI HEDEFLERİ BÜYÜTTÜ

Yarı iletken şirketi, iPhone 12 satışlarının mali sonuçlarına yansıtılacağı 2021'de daha da iyi sonuçlar almayı umuyor. Qualcomm, 2020'ye kadar yaklaşık 200 milyon 5G akıllı telefonun ve 2021'e kadar 500 milyon daha fazla akıllı telefonun sevk edilmesini bekliyor.

