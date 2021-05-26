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5G'li Redmi Note 10 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

26.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin alt markası Redmi, 5G destekli Redmi Note 10 Pro'yu duyurdu. MediaTek Dimensity 1100 işlemcisine sahip olan 5G'li Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı da açıklandı.

5G'li Redmi Note 10 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 10 ailesi gün geçtikçe büyüyor. Daha önce hatırlarsanız aileye Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G ve Note 10 Pro eklenmişti ve bu 4 telefonun Türkiye'deki tanıtımları da gerçekleştirilmişti. Xiaomi'nin alt markası Redmi şimdi ise bu aileye 5G'li Redmi Note 10 Pro'yu ekledi.

5G'li REDMI NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Redmi Note 10 Pro, 6,6 inçlik FHD+ 120 Hz LCD ekran ile geliyor. Telefon nokta çentiğe sahip. MediaTek Dimensity 1100 işlemcisinden gücünü alan 5G'li Note 10 Pro, 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. Redmi'nin yeni akıllı telefonu, 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde pil taşıyor. Redmi, telefonun 42 dakika içinde tamamen şarj edilebileceğini iddia ediyor. Bu noktada telefonun Bluetooth 5.2'yi ve WiFi 6'yı desteklediğini, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geldiğini belirtelim. Fakat 3.5 mm kulaklık girişi yok.

Redmi Note 10 Pro özellikleri

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Note 10 Pro 5G'nin arka tarafında, serinin diğer modellerinden daha farklı bir tasarım bizleri karşılıyor. Üçlü kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

5G'Lİ REDMI NOTE 10 PRO'NUN FİYATI BELLİ OLDU

5G'li Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için 1.499 yuan (yaklaşık 234 dolar) olarak belirlenmiş. Telefonun diğer varyasyonlarının fiyatı ise şu şekilde:

  • 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı- 1.799 yuan (yaklaşık 281 dolar)
  • 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı - 1.999 yuan (yaklaşık 313 dolar)

Şu an itibarıyla bu telefonun Çin dışında bulunabileceğine dair resmi bir açıklama yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi 5G
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