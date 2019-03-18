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5G Lisans İhale Süreci Başlıyor

18.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç Salı gününden itibaren başlıyor.

5G Lisans İhale Süreci Başlıyor

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç Salı gününden itibaren başlıyor. Mainz kentinde bulunan Almanya Federal Ağ İdaresi (BnetzA) binasında sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak ve ülkenin iletişim konusunda önümüzdeki yıllarını belirleyecek ihalenin yaklaşık 6 milyar Euro’yla sonuçlanması bekleniyor.

Şu anda kullanılan 4G ağının yerine geçecek 5G teknolojisiyle veri aktarımında hızın arttırılması ve hayatın ciddi anlamda kolaylaştırılması hedefleniyor. Örnek olarak, bir videoyu 4G ağ kullanarak indirmenin bir dakika sürdüğü; buna karşın 5G'yi kullanırken altı saniye veya daha kısa bir sürenin yeterli olacağı belirtiliyor. Söz konusu ihalelere, Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland’nın yanısıra, United Internet Drilisch adlı şirketin teklif vermeleri bekleniyor.

Gizli verilecek teklifler, kapalı kapılar ardında ‘BnetzA’ yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve ardından hangi kurumun hangi frekans bandını alacağı ilan edilecek. Ülke genelinde 41 frekansla bağlantılı ihalelerin sonuçlanmasının üç haftayı bulabileceği ve devlet kasasına girecek kaynağın en az 6 milyar Euro‘yu bulacağı tahmin ediliyor. Almanya, 2000 yılında dağıttığı mobil internet lisanslarından 50 milyar Euro gelir elde etmişti. Uzmanlar, yeni lisans dağıtımının yalnızca federal bütçeye getireceği kaynak olarak değil, Almanya'nın iletişim alanındaki öncü konumunu pekiştirmesi bakımından da önem taşıdığını belirterek, oluşacak iletişim altyapısının önemine vurgu yapıyor. İhaleyi kazanan şirket ya da şirketlerin ilan edilmesinden sonra, 2022’ye kadar ülke çapında hanelerin yüzde 98'ini kapsayacak şekilde şebeke ağının kurulması hedefleniyor.

Huawei tartışması

İşte bu süreçte Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin mobil iletişim altyapısının oluşturulmasına dahil edilmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük ikinci telekom altyapı ve ekipman üreticisi olan Huawei'nin, ihaleyi kazanacak şirket adına daha uygun fiyatla, 5G teknolojisi için ürettiği sinyal kulelerini inşa edeceği ve diğer altyapıyı oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu da Çin'in Huawei marka iletişim ürünleri ile konuşulanları dinleyeceğini öne süren ABD’in tepkisine neden oluyor. Başka müttefiklerine de telekomünikasyon altyapılarında Huawei‘nin ürün ve servislerini kullanmamaları konusunda uzun süredir baskı yapan ABD, bundan kısa bir süre önce Huawei'den yardım alırsa Berlin ile istihbarat paylaşımına sınırlama getireceğini açıkladı.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Ekonomi Bakanı Altmaier'e gönderdiği mektupta, NATO müttefikleri arasında istihbarat servislerinin işbirliğinin hayati öneme sahip olduğu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerle çalışmanın "güvenli iletişim sistemlerinin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini söylemişti. Mektupta, Almanya’nın Huawei’yle işbirliğine gitmesi durumunda bunun bedelsiz kalmayacağı ve ABD’nin Almanya’yla istihbarat alanındaki işbirliğine son vereceği tehdidi yer alnıştı. Güvenlik konusunun önemini bildiklerini, 5G mobil ağını kurarken kendi standartlarını tanımlayacklarını söyleyen Başbakan Angela Merkel ise, Çin’e veri aktarmayacağını garanti etmesi durumunda Huawei’nin 5G iletişim ağının kurulmasına katılabileceğini açıkladı. İçişleri Bakaın Horst Seehofer de, Huawei'yi Almanya'nın 5G altyapısının inşaasından dışlamanın Avrupa'nın en büyük ekonomisine zarar vereceğinden endişe ettiğini söyledi ve güvenlik konusunda endişelere teknik bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.

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