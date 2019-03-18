5G Lisans İhale Süreci Başlıyor

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç Salı gününden itibaren başlıyor. Mainz kentinde bulunan Almanya Federal Ağ İdaresi (BnetzA) binasında sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak ve ülkenin iletişim konusunda önümüzdeki yıllarını belirleyecek ihalenin yaklaşık 6 milyar Euro’yla sonuçlanması bekleniyor.

Şu anda kullanılan 4G ağının yerine geçecek 5G teknolojisiyle veri aktarımında hızın arttırılması ve hayatın ciddi anlamda kolaylaştırılması hedefleniyor. Örnek olarak, bir videoyu 4G ağ kullanarak indirmenin bir dakika sürdüğü; buna karşın 5G'yi kullanırken altı saniye veya daha kısa bir sürenin yeterli olacağı belirtiliyor. Söz konusu ihalelere, Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland’nın yanısıra, United Internet Drilisch adlı şirketin teklif vermeleri bekleniyor.

Gizli verilecek teklifler, kapalı kapılar ardında ‘BnetzA’ yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve ardından hangi kurumun hangi frekans bandını alacağı ilan edilecek. Ülke genelinde 41 frekansla bağlantılı ihalelerin sonuçlanmasının üç haftayı bulabileceği ve devlet kasasına girecek kaynağın en az 6 milyar Euro‘yu bulacağı tahmin ediliyor. Almanya, 2000 yılında dağıttığı mobil internet lisanslarından 50 milyar Euro gelir elde etmişti. Uzmanlar, yeni lisans dağıtımının yalnızca federal bütçeye getireceği kaynak olarak değil, Almanya'nın iletişim alanındaki öncü konumunu pekiştirmesi bakımından da önem taşıdığını belirterek, oluşacak iletişim altyapısının önemine vurgu yapıyor. İhaleyi kazanan şirket ya da şirketlerin ilan edilmesinden sonra, 2022’ye kadar ülke çapında hanelerin yüzde 98'ini kapsayacak şekilde şebeke ağının kurulması hedefleniyor.