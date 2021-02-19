5G teknolojisi ile ne zaman tanışacağız?

Halihazırda ülkemizde LTE yani 4G mobil veri teknolojisi kullanılmakta. Türkiye 4G’ye pek çok ülkeden sonra geçtiği için en gelişmiş 4G teknolojilerinden birisini kullanma imkanı sunmuştu.

Malum bu tarz teknolojilerde zaman geçtikçe daha üst seviye hızlara sahip modüller geliştiriliyor. Dolayısıyla 4G modüllerini geç satın aldığınızda ilk satın alınanlara nazaran daha yüksek hız kapasitesine sahip modüller edinmiş oluyorsunuz.

Peki ülkemizde 5G kullanımı ne zaman başlayacak? Halihazırda ABD, Asya ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde 5G teknolojisi kullanıma sunulmuş durumda.

Ancak yaşanan pandemi süreci bazı ülkelerde planların aksamasına neden olmuş gibi görünüyor.

Şu sıralar 5G destekli model sayısı arttığı için ülkemizdeki kullanıcılar da bu teknolojinin ülkemize ne zaman geleceğini merak ediyor. Halihazırda konu ile ilgili yapılmış resmi bir açıklama yok. Fakat operatörlerin 5G tarafında bazı çalışmalar yürüttüğü de bilinen bir gerçek.

İŞTE TÜRKİYE'DE 5G İÇİN MUHTEMEL TARİH

Sonuç olarak 2021’de 5G’ye geçmemiz muhtemel olabilir. 2022'de ise bu oran daha yüksek. Fakat genel düşünce Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te 5G’ye geçeceğimiz yönünde. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

1 Mart’ta liselerde yüzyüze eğitim başlayabilir!

