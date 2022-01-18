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5G Teknolojisi Uçuş Güvenliğini Tehdit mi Ediyor?

18.01.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de havayolu şirketleri 5G teknolojisine geçilmesinin uçuşlarda aksaklığa neden olacağı gerekçesiyle Çarşamba günü yapılacak geçişin ertelenmesini talep ediyor

ABD’de havayolu şirketleri 5G teknolojisine geçilmesinin uçuşlarda aksaklığa neden olacağı gerekçesiyle Çarşamba günü yapılacak geçişin ertelenmesini talep ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Salı günü yaptığı açıklamada 5G teknolojisinin yerleştirilmesi sırasında havayolu güvenliğini sağlayacak ve uçuşların aksamasını önleyecek bir çözüme varılmasını istediklerini bildirdi.

ABD’nin önde gelen yolcu ve kargo uçak şirketlerinin başkanları Pazartesi günü 5G servisinin büyük uçakları kullanılamaz duruma getirmesinden endişe ettiğini bildirmişti. Bu durumun binlerce uluslararası uçuşu aksatmasına ve havayolu taşımacılığında kaosa neden olmasından endişe ediliyor.

Son olarak Amerikan Havayolları Operasyon Şefi David Seymour, çalışanlarına yaptığı açıklamada 5G kablosuz internet teknolojisine geçilmesinin havacılık sektörünün faaliyetlerinde büyük aksaklıklara neden olacağını belirtti.

Seymour, çalışanlara gönderdiği bir mesajda ‘‘Uzun vadeli bir teknik çözüm bulunmadığı, uygulanmadığı ve 5G’ye geçildiği sürece kontrolumuz dışında gecikmeler, yön değiştirmeler ve iptaller yaşayacağımızı tahmin ediyoruz’’ dedi.

AT&T’den erteleme kararı

Telekomünikasyon şirketi AT&T, Çarşamba günü olması planlanan 5G’ye geçişi geciktirme kararı aldığını bildirdi, ancak Verizon henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

AT&T, olası bir havacılık krizini önlemek için önemli havaalanı pistlerinin yakınındaki bazı baz istasyonlarını açmayı geçici olarak ertelemeyi kabul edeceğini söyledi. Beyaz Saray, telekomünikasyon şirketi Verizon’ın da aynısını yapması için baskı yapıyor.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar tartışmaların baz istasyonu kurulumunun yaklaşık yüzde 90'ının tamamlanmasına izin verecek olan bu öneriye odaklandığını, ancak bunun birçok kalabalık yerleşim yeri yakınında 5G dağıtımını etkileyeceğini belirtti.

Kaynaklardan ikisi bu plana göre havaalanları etrafındaki 500’den fazla baz istasyonunun aktif hale getirilmesinin ertelenmesi gerektiğini bunların çoğunun da Verizon’ın baz istasyonları olduğunu kaydetti.

AT&T, yaptığı açıklamada ‘‘Federal Havacılık Dairesi’nin (FAA) 40 ülkenin yaptığı gibi güvenli şekilde 5G teknolojisine geçilmesini sağlayamamış olmasından üzüntü duyuyoruz’’ dedi.

Büyük uçakların uçuşunu engelleyebilir

Havayolları ertelemenin hayat geçmemesi durumunda Çarşamba günü başlatılacak 5G kablosuz internet ağı hizmeti öncesinde önemli sayıda yolcu ve kargo uçuşunu iptal etmeye hazırlanıyor. Havayolları Pazartesi günü yeni teknolojiye geçişte felakete varan aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Havayolları 5G’den kaynaklı sorunların Boeing 777 tipi uçakların ve diğer büyük gövdeli jetlerin uçuşuna engel olmasından endişe ediyor.

Federal Havacılık Dairesi 5G’nin uçakların yükseklikölçerlerini etkileyebileceği ve görüşün az olduğu operasyonları önemli ölçüde engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Havayolu şirketleri Pazar günü, 5G uygulamasının bazı önemli havaalanlarında pistlerin en az 3,2 kilometre dışında başlatılmasını istemişti.

Geçen yıl 80 milyar dolarlık bir ihalede önemli bir C-Band spektrumu kazanan AT&T ve Verizon, 3 Ocak'ta parazit risklerini azaltmak ve potansiyel paraziti altı ay boyunca kesecek başka adımlar atabilmek için 50 havaalanı civarında tampon bölge oluşturmayı kabul etmişti. İki şirket ayrıca 5G baz istasyonlarını faaliyete geçirmeyi Çarşamba gününe kadar iki hafta ertelemeyi de kabul etmişti.

Verizon’un CEO'su Hans Vestberg 4 Ocak'ta çalışanlara, şirketin 5G ile ilgili herhangi bir havacılık güvenliği sorunu görmediğini, ancak zorunlu olarak Çarşamba günü sona erecek iki haftalık bir gecikmeyi kabul ettiğini söylemişti. Verizon, yeni erteleme talebiyle ilgili ise Salı günü yorum yapmadı.

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