5G teknolojisini kullanan ülkeler hangileri?

2018 yılında 5G üzerine ilk ciddi testler yapılmaya başlanmıştı. Nitekim 2021’e girmemizle birlikte dünyanın belli bölgelerinde 5G teknolojisi kullanıma sunuldu. Genel kanı önümüzdeki 3 – 4 yıllık süreç içerisinde Amerika, Avrupa ve Asya’nın çok büyük bir bölümünün 5G’ye geçiş yapacağı yönünde.

Ülkemizde de son dönemde 5G üzerine bazı testler yapılıyor. Fakat henüz bu teknolojinin kullanıma sunulduğu bir bölge mevcut değil.

Speedtest ile mobil veri ve geniş bant internette hız ölçümleri gerçekleştiren analiz şirketi Ookla, 5G teknolojisini kullanan ülkeleri sıraladı. Bizler de bu ülkeleri okurlarımızla paylaşmak istedik.

Peki 5G kullanan ülkeler hangileri? Hemen belirtelim, Amerika ve Asya’daki ülkeleri listeye dahil etmedik. Ayrıca Rusya gibi 5G testlerinin başladığı fakat hizmetin henüz halka sunulmadığı ülkeleri de listeye almadık.

Listede yer alan ülkeler 5G’yi aktif olarak kullanan, halk bazında testlere başlayan ülkeler.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Bu ülkelerden bazıları 5G teknolojisini yaygın olarak kullanırken, bazıları ise sadece birkaç şehrinde ya da bölgesinde deneyimliyor.