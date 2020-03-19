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5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 20:28 | Son Güncelleme

HMD Global ve Nokia, Nokia 8.3 5G'yi tanıttı. Nokia 8.3 5G, sahip olduğu 5G desteği ve Zeiss teknolojisi ile öne çıkıyor. Peki Nokia 8.3 5G'nin özellikleri neler? Nokia 8.3 5G fiyatı ne kadar?

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia, uzun bir zamandır yeni akıllı telefonlarını tanıtacağı bir etkinlik planlıyordu. Bu etkinlik için Mobil Dünya Kongresi'ni seçen Nokia'nın karşısına bugünlerde hepimizin hayatını deyim yerindeyse felç eden koronavirüs çıktı. Nokia, ertelenen etkinliğini internete taşıma kararı aldı. Bugün akşam saatlerinde Nokia Youtube resmi hesabından düzenlenen etkinlik ile Nokia'nın 2020 yılındaki ilk akıllı telefonu Nokia 8.3 5G'nin tanıtımını yapıldı. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Nokia 8.3 5G'nin özelliklerine geçelim.

NOKİA 8.3 5G ÖZELLİKLERİ

Nokia 8.3 5G'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Pure Display adı verilen Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Ekranın altındaysa Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu işlemci 5G destekli fakat Nokia tarafından Nokia 8.3 5G'nin modeminde bazı ufak dokunuşlar yapılmış. Bu dokunuşların sonucunda Nokia 8.3 5G, dünyanın ilk tüm 5G frekanslarını destekleyen telefonu olarak tescillenmiş durumda. Bu işlemci ve 5G kombinasyonunun yanında ise modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

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Nokia 8.3 5G'nin kameraları önceki nesil Nokia telefonlar gibi Zeiss imzası taşıyor. İki firmanın ortaklığı sonucunda akıllı telefonda 64 MP çözünürlüğünde ana + 12 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro + 3D derinlik sensörü olmak üzere 4 arka kamera görev yapıyor.

nokia 8.3

NOKİA 8.3 5G FİYATI

4500 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Nokia 8.3 5G, 599 Euro'dan satışa sunulacak. Telefonun çıkış tarihi için ise yaz ayları işaret ediliyor. Nokia 8.3 5G'nin ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil.

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