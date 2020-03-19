5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia, uzun bir zamandır yeni akıllı telefonlarını tanıtacağı bir etkinlik planlıyordu. Bu etkinlik için Mobil Dünya Kongresi'ni seçen Nokia'nın karşısına bugünlerde hepimizin hayatını deyim yerindeyse felç eden koronavirüs çıktı. Nokia, ertelenen etkinliğini internete taşıma kararı aldı. Bugün akşam saatlerinde Nokia Youtube resmi hesabından düzenlenen etkinlik ile Nokia'nın 2020 yılındaki ilk akıllı telefonu Nokia 8.3 5G'nin tanıtımını yapıldı. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Nokia 8.3 5G'nin özelliklerine geçelim.

NOKİA 8.3 5G ÖZELLİKLERİ

Nokia 8.3 5G'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Pure Display adı verilen Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Ekranın altındaysa Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu işlemci 5G destekli fakat Nokia tarafından Nokia 8.3 5G'nin modeminde bazı ufak dokunuşlar yapılmış. Bu dokunuşların sonucunda Nokia 8.3 5G, dünyanın ilk tüm 5G frekanslarını destekleyen telefonu olarak tescillenmiş durumda. Bu işlemci ve 5G kombinasyonunun yanında ise modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı bulunuyor.