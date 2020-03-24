5G'ye terfi etti: Xiaomi Redmi K30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi K30 Pro uzun zamandır sızıntılara konu oluyordu. Geçtiğimiz günlerde cihazın hem arka hem ön tarafının görüntüsü dahi sızıntılar vasıtasıyla paylaşılmıştı. Bünyesinde barındıracağı özellikler bile sızıntılarda listelenmişti. Nitekim bugün, Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından Redmi K30 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi ve Redmi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonuna dair tüm bilinmeyenler ortaya çıktı.
Redmi K30 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran çentiksiz ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Bu anlamda rakip amiral gemi akıllı telefonlardan ayrışan Redmi K30 Pro, işlemci tarafında ise pek çok Android amiral gemisinde rastladığımız 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile geliyor. Bu işlemciye ise modele göre değişen 6/8GB RAM ve 128/ 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Gelelim Redmi K30 Pro'nun arka kameralarına.
Redmi K30 Pro kamera kısmında dairesel bir arka kamera kurulumunu benimsiyor. Bu kurulumda dörtlü bir kamera sistemi var. Kameralardan biri 64 MP ana kamera olarak görev yaparken; diğeri 13 MP geniş açılı olarak, bir diğeri 2 MP derinlik sensörü olarak ve bir diğeri ise 5 MP makro olarak görev alıyor. Bu kameralar sayesinde Redmi K30 Pro 8K video çekebiliyor ve 30x zoom yapabiliyor.
Telefonun ön kamerası ise farklı bir konumda. Zira, Redmi'nin K20 Pro modellerinde de tercih ettiği gibi K30 Pro'da da ön kamera açılır kapanır (pop-up) sisteme sahip. Böylece ekranda herhangi bir çentik bulunmuyor, ön kamera ihtiyaç olduğunda telefonun içinden dışarı çıkıyor. Bu kamera ise 20 MP çözünürlüğünde.
Xiaomi Redmi K30 Pro'nun yanında Redmi K30 Pro Zoom Edition adında bir model seçeneği daha tanıttı. Bu model Redmi K30 Pro ile neredeyse aynı ancak kamera ve RAM konusunda bazı farklılıklar söz konusu. Redmi K30 Pro'da yer alan 5 MP makro kamera, Zoom Edition'da 8 MP 3x zoom yapabilen kameraya terfi ediyor. RAM ve depolama ise 8GB + 256 GB olarak sunuluyor.
33W hızlı şarj destekli 4700 mAh bataryaya sahip olan Redmi K30 Pro, yaklaşık 424 dolardan, Redmi K30 Pro Zoom Edition ise yaklaşık 537 dolardan satışa sunulacak. Ürünlerin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
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