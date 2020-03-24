5G'ye terfi etti: Xiaomi Redmi K30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi K30 Pro uzun zamandır sızıntılara konu oluyordu. Geçtiğimiz günlerde cihazın hem arka hem ön tarafının görüntüsü dahi sızıntılar vasıtasıyla paylaşılmıştı. Bünyesinde barındıracağı özellikler bile sızıntılarda listelenmişti. Nitekim bugün, Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından Redmi K30 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi ve Redmi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonuna dair tüm bilinmeyenler ortaya çıktı.

REDMİ K30 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi K30 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran çentiksiz ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Bu anlamda rakip amiral gemi akıllı telefonlardan ayrışan Redmi K30 Pro, işlemci tarafında ise pek çok Android amiral gemisinde rastladığımız 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile geliyor. Bu işlemciye ise modele göre değişen 6/8GB RAM ve 128/ 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Gelelim Redmi K30 Pro'nun arka kameralarına.

Redmi K30 Pro kamera kısmında dairesel bir arka kamera kurulumunu benimsiyor. Bu kurulumda dörtlü bir kamera sistemi var. Kameralardan biri 64 MP ana kamera olarak görev yaparken; diğeri 13 MP geniş açılı olarak, bir diğeri 2 MP derinlik sensörü olarak ve bir diğeri ise 5 MP makro olarak görev alıyor. Bu kameralar sayesinde Redmi K30 Pro 8K video çekebiliyor ve 30x zoom yapabiliyor.