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5G yıl sonuna kadar Kazakistan’ın üç şehrinde çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kazakistan’da beşinci nesil (5G) iletişim ağı yıl sonuna kadar üç şehirde çalışacak.Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan’daki beşinci nesil (5G) iletişim ağının tanıtımı üzerine bir çalışma toplantısı düzenledi.

5G yıl sonuna kadar Kazakistan’ın üç şehrinde çalışacak

Kazakistan’da beşinci nesil (5G) iletişim ağı yıl sonuna kadar üç şehirde çalışacak.
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan’daki beşinci nesil (5G) iletişim ağının tanıtımı üzerine bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıda bu yılın sonuna kadar 5G altyapısını oluşturmak için Nursultan, Almatı, Shymkent şehirlerinde pilot proje uygulanacağı açıklandı. Genel olarak, 5G iletişim ağının 50 binden fazla nüfusa sahip tüm yerleşim yerleri tarafından ele alınması bekleniyor.
Hükümet başkanı, aktarılan verilerin akış hızındaki ve verimindeki artışın, tele tıp geliştirme, akıllı şehir bileşenlerinin geliştirilmesi ve nüfusun güvenliğinin iyileştirilmesinde konut ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, tarım, sanayi ve sağlık alanlarında projelerin uygulanmasına ciddi bir ivme kazandıracağı konusunda bilgilendirildi.
Görüşmenin ardından Başbakan Askar Mamin, Kazakistan’da 5G’nin tanıtılması için bir eylem planı geliştirilmesini emretti.
Dijital Kalkınma, Savunma ve Havacılık Endüstrileri Bakanlığının bilgisine göre, Kazakistan; ABD, Güney Kore, İsviçre ve Estonya ile birlikte yeni bir ağın kurulmasına öncülük eden ilk on ülke arasında.

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