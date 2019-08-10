5G’de dünya rekoru, Oppo Reno 5G ve Turkcell’den geldi

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da 5G bağlantılı ilk akıllı telefon Reno 5G'yi üreterek 2019’a damgasını vuran Oppo, Türkiye’de de 5G alanında “ilk”lere imza atıyor. Turkcell, 5G pilot altyapısı üzerinde yaptığı hız testini Oppo Reno 5G ile gerçekleştirdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo bu yıl, Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak “5G Landing Project”i gerçekleştirdi ve Avrupa’nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan Oppo Reno 5G’yi piyasaya sürdü.

Reno serisi ile yeniliklerin sınırlarını zorlayan Oppo, akıllı telefonseverlerin 5G hayalini ise Reno 5G ile gerçeğe dönüştürdü. Reno 5G, bazı Avrupa pazarlarında satışa sunularak sektörde yeni bir çağın başlamasını sağladı.

Türkiye’deki kullanıcılar Reno serisinden; “Reno”, “10x Zoom” ve “Reno Z” modelleri ile tanıştı. Serinin amiral gemisi Reno 5G ise Türkiye’de ilk kez Turkcell’in gerçekleştirdiği 5G hız testinde boy gösterdi.

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden, Turkcell İstanbul Tepebaşı Plaza’da 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen hız testinde saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.