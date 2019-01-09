HABER

5'inci kat penceresinden bakarken düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.

5'inci kat penceresinden bakarken düşüp, öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ürken, 5’inci kattaki evinin penceresinden aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ürken'in öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ürken’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

5'inci kat penceresinden bakarken düşüp, öldü

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
İzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıİzmir'de polis memuru trans bireyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.