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5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Yağmur, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 20:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen lise öğrencisi Yağmur K.

5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Yağmur, ağır yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen lise öğrencisi Yağmur K. (15), ağır yaralandı.
Olay, 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Gökkaya Sokak'taki Derya Sinem Apartmanında meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında oturan lise öğrencisi Yağmur K., 5 yaşındaki kardeşi evde oynarken balkona çıktı. Burada iddiaya göre dengesini kaybeden Yağmur K., toprak zemin üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık meydana gelen Yağmur, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Yağmur K.'nın düştüğü yer ve evinde inceleme yaptı.

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