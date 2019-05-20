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5'inci kattan atlayan Esma, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 1 çocuk annesi Esma K.

5'inci kattan atlayan Esma, ağır yaralandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 1 çocuk annesi Esma K. (22), 5'inci kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Esma K., hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Merkez Melikgazi ilçesindeki Işıklar Sokak'ta oturan Esma K., evde kimse yokken, 5'inci katın mutfak balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Alt katlardaki balkon demirlerine çarparak, zemine düşen Esma K., ağır yaralandı. Esma K., komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Esma K.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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5'inci kattan atlayan Esma, ağır yaralandı

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