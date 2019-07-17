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5'inci kattan atlayan genç kız ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite sınavının ardından bunalıma girdiği öne sürülen M.C.

5'inci kattan atlayan genç kız ağır yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite sınavının ardından bunalıma girdiği öne sürülen M.C. (18), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan M.C., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı S.C.'nin kızı M.C. bu sene üniversite sınavına girdi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan M.C., oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı. Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan kişiler, M.C.'yi kanlar içinde buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.C. daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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