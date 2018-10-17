5'inci kattan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Halime Baysal, oturduğu apartmanın 5'inci katında bulunan havalandırma boşluğundan düşerek ağır yaralandı.
Olay, Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Halime Baysal, binanın 5’inci katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin sesi duyması üzerine polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen Halime Baysal'ı binanın havalandırma boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan emekli öğretmen Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz
Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
Trump'ın uçağında korku dolu anlar!
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum