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5'inci kattan düşen Emin Yasid, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bayramlaşmaya gittikleri babaannesinin 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Emin Yasid Ceylan (6), yaralandı.

5'inci kattan düşen Emin Yasid, yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bayramlaşmaya gittikleri babaannesinin 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Emin Yasid Ceylan (6), yaralandı.
Olay, Gülabibey Mahallesi, Beytepe 1'inci Caddesi'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği babaannesinin 5'inci kattaki dairesinin balkonunda oynayan Emin Yasid Ceylan, iddiaya göre aşağı sarktı. Bir anda dengesini kaybeden küçük Emin Yasid, toprak zemine düştü. Emin Yasid Ceylan, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Yasid Ceylan'ın kolunda kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

5'inci kattan düşen Emin Yasid, yaralandı

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