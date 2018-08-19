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5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Filiz C.'nin (21), Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Filiz C.'nin (21), Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Ödemiş'te bir birahanede garsonluk yapan Filiz C., Süleyman Demirel Mahallesi Şoförler Sitesi E/2 Blok'taki evinin balkonundan dün saat 02.00 sıralarında düştü. Gürültü üzerine evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Filiz C.'yi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.98 promil alkollü olan Filiz C.'nin kalça, bacak ve kolları ile kaburgalarında kırıklar bulunduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan Filiz C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor

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