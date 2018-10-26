5'inci kattan düşen Şerife öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 8'inci sınıf öğrencisi Şerife Gök (13), oturdukları 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinin terasından düştü. Ağır yaralanan Şerife, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkar Beğendi Sokak'ta meydana geldi. Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Şerife Gök, 14.30 sıralarında okuldan gelip, üzerini değiştirdi. Şerife, annesi Emet Gök'e, hava alacağını söyleyip, çatı katındaki dairelerinin terasına çıktı. Bir süre sonra evde bulunan kardeşleri, ablalarının dengesini kaybedip düştüğünü görünce, çığlıklar attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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