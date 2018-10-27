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5'inci kattan düşerek ölen Şerife, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

KONYA'da, oturdukları 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinin terasından düşerek yaşamını yitiren 8'inci sınıf öğrencisi Şerife Gök'in (13) cenazesi, toprağa verildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, oturdukları 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinin terasından düşerek yaşamını yitiren 8'inci sınıf öğrencisi Şerife Gök'in (13) cenazesi, toprağa verildi. Olay, dün 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkar Beğendi Sokak'ta meydana geldi. Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Şerife Gök, 14.30 sıralarında okuldan gelip, üzerini değiştirdi. Şerife, annesi Emet Gök'e, hava alacağını söyleyip, çatı katındaki dairelerinin terasına çıktı. Bir süre sonra evde bulunan kardeşleri, ablalarının dengesini kaybedip düştüğünü görünce, çığlıklar attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Ali Gök'ün, kızının ölümünün ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yürek burktu. Baba Gök yaptığı paylaşımda, "Sarı Şerif'em. Çok erken oldu aramızdan ayrılman. Rabbim seni benden daha çok seviyormuş. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun canım kızım" ifadelerini kullandı. TOPRAĞA VERİLDİ Otopsi işlemlerinin ardından Şerife Gök'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Şerife Gök'ün cenazesi Hacıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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