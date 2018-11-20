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5'inci kattan kanepeye düşen kadın yaşama tutundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'da eşiyle tartıştığı sırada 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B.

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da eşiyle tartıştığı sırada 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36) tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Semra B., "Eşimin elinden tuttuğunu ve beni yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Sonra hızla yere düştüm. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi. Olay, Ulukavak Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda geçen 30 Ekim gecesi meydana geldi. İddiaya göre Semra B., eşi Uğurcan B. (32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Semra B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Sağ kolu ve her iki ayağı kırılan Semra B., 16 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak Çorum'a geldi. Olay anını anlatan 2 çocuk annesi Semra B. "O gün eşimle tartıştık, bir anda cama yöneldim. Eşimin benim elimden ve elbisemden tutup, yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Aşağıda da insanlar vardı. Onları görüyordum, bir anda hızla aşağıya düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aşağıdaki kanepenin üstüne düşmüşüm, yarım metre sağa düşsem direkt beton zemine düşecektim. Bu günüme şükür. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi. 'EŞİME BAKTIĞIM İÇİN ÇALIŞAMIYORUM' Eşi Ugurcan B., işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunaldıklarını ve eşiyle tartıştıklarını söyleyerek "Keşke olmasaydı. Tartışırken eşim bir anda yatak odasının camına yöneldi. Pencereyi açıp kendisini boşluğu bırakmak üzereyken, önce 'Ne olur yapma' diye yalvardım. Hemen müdahale etmek istedim. Elinden ve elbisesinden tuttum. Uzun süre yukarı çekmeye çalıştım. Gücüm tükendi ve eşim hızla aşağıya düştü. Koşarak aşağıya indim. Kanepenin üzerine düşmüş ve acı içerisinde kıvranıyordu. Hemen 112 acil servis ekiplerini aradım. Eşim Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara’ya sevk edildi. Şu an kolu ve ayakları kırık. Benim acil işe ve maddi desteğe ihtiyacım var. Önceden çalışıyordum ama eşimin bu durumundan sonra işten de ayrılmak zorunda kaldım. Benden başka eşimin başında duracak hiç kimsem olmadığı için ben durmak zorundayım. Hal böyle olunca da çalışamıyorum. Yardım istiyorum" dedi. Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir ise aileyi ziyaret ettiklerini ve gereken yardımların yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Ailenin maddi durumu iyi değil ve işe ihtiyacı var. Bu imkan sunulursa en azından önümüzdeki günlerde normal yaşantılarına dönebilirler" diye konuştu.

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