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5'inci TOA Ödülleri Washington'da sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:07 | Son Güncelleme

ABD'de iş dünyasına yönelik İngilizce yayımlanan Türk dergisi "TurkofAmerica" ve TOA Consulting tarafından düzenlenen ''TOA Ödülleri 2019" kapsamında ödül alan isimler arasında ABD'nin eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Süleymanov ve Pepsi Co. Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba yer aldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de iş dünyasına yönelik İngilizce yayımlanan Türk dergisi "TurkofAmerica" ve TOA Consulting tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ''TOA Ödülleri 2019'' başkent Washington'da sahiplerini buldu.

ABD'deki başarılı isimlere 2014'ten bu yana verilen ödül, bu yıl ABD Ticaret Odası iş birliğinde ve Türk Hava Yollarının sponsorluğunda ABD Ticaret Binasında "Öne Çıkan Başarı Ödülleri, Miras, Çeşitlilik, İş Dünyası (Outstanding Achievement Awards, Heritage + Diversity + Legacy + Business)" adıyla organize edildi.

- 15 isme ödül

Gecede, ödüle layık görülen 15 isim arasında, ABD'nin eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Süleymanov ve Pepsi Co. Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba yer aldı.

Ayrıca, sanat merkezi Oz Arts Nashville'in CEO'su Murat Özgener, elektronik medikal kayıt firması United Medical sahibi Kemal Erkan, Atlantik Konseyi Kıdemli Danışmanı ve Gündoğdu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Unity Bank Başkanı James Hughes, Türkiye'den dünyaya film ve dizi ihracatı gerçekleştiren Global Agency şirketinin kurucusu iş insanı İzzet Pinto, Türk-Amerikan Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy, Özel sermaye fon şirketi Trans Global Financial Corp'un kurucusu Mehmet Mustafaoğlu, doğal taş, medya ve perakende sektöründen iş adamı Mustafa Tuncer de ödül aldı.

THY Washington Genel Müdürü Özer Güler'in de özel teşekkür plaketi ile ödüllendirildiği gecede, uzun yıllardır "TurkofAmerica" dergisine katkı ve destek sağlayan Ali Günertem, Demet Cabbar ve Sevil Altınsoy'a da "Friends of TurkofAmerica" özel ödülü verildi.

- "Kürtler'i seviyoruz ama PKK'yı değil"

Ryan Zinke, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Bu 320 milyon nüfusa sahip ABD'nin 15 milyon mülteci ağırlaması gibi bir şey. Bu inanılmaz." dedi.

Türkiye'nin Suriye politikasına da vurgu yapan Zinke, "Biz Amerikalılar İrlandalıları seviyoruz ama terör örgütü IRA'yı sevmiyoruz. Kürtleri seviyoruz ama Markist Lenist bir terör örgütü olan PKK'yı değil." diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Elin Süleymanov da Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin başarısını Azerbaycan'ın başarısı olarak gördüklerini söyledi.

Törende, aralarında ressamların da olduğu bazı sanatçıların sergilenen eserleri de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

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