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5’inci ‘Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları’ Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından Çukurova Üniversitesi’nin desteğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen “5’inci Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı” Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde başladı.5’incisi düzenlenen Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları çalıştayı kapsamında açılış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof.

5’inci ‘Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları’ Çalıştayı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından Çukurova Üniversitesi’nin desteğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen “5’inci Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı” Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde başladı.
5’incisi düzenlenen Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları çalıştayı kapsamında açılış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Leylâ Karahan ile Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy gerçekleştirdi.
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy konuşmasında, 5’inci Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları çalıştayını Adana’da yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Urfa’da yapılan ilk çalıştayı Kars, Edirne ve Sakarya’da yapılan çalıştayların izlediğini hatırlatan Ersoy, Urfa’da düzenlenen çalıştayın bildirilerinin Türk Dil Kurumu tarafından kitap haline getirildiğini kaydetti.
Prof. Dr. Ersoy, ağızların Türkoloji alanında sıklıkla başvurulan önemli kollardan biri olduğunu vurguladı. İlk ağız ve şive araştırmacısı olarak nitelendirilen Kâşgarlı Mahmud’un çalışmalarımıza ışık tuttuğuna da değindi.
Prof. Dr. Ersoy, iki gün sürecek çalıştayda yerli ve göçmen ağızları arasındaki ilişkinin nasıl varlık kazandığı hususunda bildirilerin sunulacağını belirtti. Çalıştayı düzenleyen Türk Dil Kurumu Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu ile Çukurova Üniversitesine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Ersoy, çalıştayın verimli geçeceği yönündeki temennilerini dile getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun başkanlığında yürütülen açılış oturumunun konuşmalarını Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ile Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yaptı. Açılış oturumundan sonra, seksen yaşını aşan Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz ile Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a Türk diline ve Türk Dil Kurumuna katkılarından ötürü plaket ödülü verildi.
Çalıştay, ikinci günün sonundaki kapanış oturumuyla son bulacaktır. Kapanış oturumu, Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Başkanı Prof. Dr. Leylâ Karahan başkanlığında, üyeler Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Ahmet Günşen ve Doç. Dr. Özgür Ay’ın katılımıyla yapılacaktır.
Çalıştayın açılış törenine Çukurova Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Leylâ Karahan, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

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