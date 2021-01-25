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6,5 milyon doz koronavirüs aşısı daha Türkiye'de

25.01.2021 06:53 | Son Güncelleme:
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6,5 milyon doz koronavirüs aşısı daha Türkiye'de

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı Türkiye'de. İkinci sevkiyat aşıları taşıyan uçak saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sevkiyatının planlandığı gibi aksamadan süreceğini açıkladı.

Çin'den sipariş edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Sinovac aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

TEST SÜRECİ BAŞLAYACAK

Aşıların Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte, güvenirlilik testi süreci başlayacak.

14 gün sürecek bu aşamanın ardından aşılar güvenli bulunursa, acil kullanım onayı çıkarılacak.

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1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen corona virüs aşısının üç milyon dozluk ilk bölümü geçtiğimiz 29 Aralık sabahı Türkiye’ye ulaşmıştı. Gerekli testlerin ardından geçtiğimiz günlerde aşılama çalışmaları başlarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni aşıların gelişine ilişkin yaptığı açıklamada, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” ifadelerine yer vermişti.

14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu ise, 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

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