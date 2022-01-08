6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

Netflix Türkiye'nin iddialı yapımları arasında yer alan Kulüp dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, seyirciyi ekrana kilitledi. Dizide yer alan 6-7 Eylül olayları, ''6-7 Eylül olayları nedir?'' ve ''6-7 Eylül olayları neden yaşandı?'' sorularını gündeme getirdi.

6 Eylül 1955 günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'teki evinin bombalandığına dair çıkan haber, gazeteler yoluyla dilden dile yayıldı. Bu haber, Kıbrıs müzakereleri nedeniyle gergin olan halkın, azınlıklara karşı cephe almasına yol açtı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Milyonlarca kişi, protesto için sokaklara döküldü. Azınlıklara karşı saldırıya dönüşen protestolarda, yağmalar yaşandı. Dükkan camları taşla kırıldı. Kimi bölgelerde demir parmaklıklar, kaynak makineleriyle kesildi. Saldırılarda birçok kişi, hayatını kaybetti.

KUTSAL MEKANLAR TAHRİP EDİLDİ

Kiliseler ve mezarlıklarda, kutsal simgeler tahrip edildi. 73 Rum Ortodoks kilisesi yakıldı. Yaşanan korkunç olaylardan sonra bazı gayrimüslim vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılma kararı aldı.

Bazı bölgelerde kontrolün sağlanması için sıkıyönetim ilan edilirken, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, olayları provoke etmekten dolayı mahkum edildi.

Kulüp dizisinde yer alan 6-7 Eylül olayları, sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, dizide işlenen olaylar hakkında sayısız yorumda bulundu.



