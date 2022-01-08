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6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

08.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Barış Arduç ve Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisi, sosyal medyada gündem oldu. Dizide işlenen 6-7 Eylül olaylarının perde arkası, izleyici tarafından merak edildi. Peki 6-7 Eylül olayları nedir? İşte detaylar...

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

Netflix Türkiye'nin iddialı yapımları arasında yer alan Kulüp dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, seyirciyi ekrana kilitledi. Dizide yer alan 6-7 Eylül olayları, ''6-7 Eylül olayları nedir?'' ve ''6-7 Eylül olayları neden yaşandı?'' sorularını gündeme getirdi.

6 Eylül 1955 günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'teki evinin bombalandığına dair çıkan haber, gazeteler yoluyla dilden dile yayıldı. Bu haber, Kıbrıs müzakereleri nedeniyle gergin olan halkın, azınlıklara karşı cephe almasına yol açtı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Milyonlarca kişi, protesto için sokaklara döküldü. Azınlıklara karşı saldırıya dönüşen protestolarda, yağmalar yaşandı. Dükkan camları taşla kırıldı. Kimi bölgelerde demir parmaklıklar, kaynak makineleriyle kesildi. Saldırılarda birçok kişi, hayatını kaybetti.

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

KUTSAL MEKANLAR TAHRİP EDİLDİ

Kiliseler ve mezarlıklarda, kutsal simgeler tahrip edildi. 73 Rum Ortodoks kilisesi yakıldı. Yaşanan korkunç olaylardan sonra bazı gayrimüslim vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılma kararı aldı.

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

Bazı bölgelerde kontrolün sağlanması için sıkıyönetim ilan edilirken, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, olayları provoke etmekten dolayı mahkum edildi.

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

Kulüp dizisinde yer alan 6-7 Eylül olayları, sosyal medyada da gündem oldu.

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

Sosyal medya kullanıcıları, dizide işlenen olaylar hakkında sayısız yorumda bulundu.

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?

6-7 Eylül olayları nedir? 6-7 Eylül olayları neden yaşandı?


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Netflix Gökçe Bahadır Salih Bademci
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