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  4. 6-8 Ekim olayları mağdurundan Bülent Arınç'a tepki

6-8 Ekim olayları mağdurundan Bülent Arınç'a tepki

25.11.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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6-8 Ekim olayları mağdurundan Bülent Arınç'a tepki

Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının ’Kobani’ olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "6-8 Ekim'de, Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı Demirtaş için böyle konuşabilir miydi" dedi.

Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının ’Kobani’ olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanı Yüksek İstifasını Kurulu üyeliğinden (YİK) istifasını değerlendirdi.

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Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç’ın Demirtaş için kullandığı sözlerin kendilerinin içini yaktığını belirterek, "Biz şehit ailelerini düşünsün. Ben tek değilim, polis var, askeri var, sivil var, HDP’nin önünde nöbet tutan insanlar var, hepsinin çoluk çocuğu var. Eğer onun yanında oğlunun ciğeri tatlıysa bizim de o kadar tatlıdır. Biz milletvekili değiliz, fakiriz ama bizim de ciğerimiz yanıyor. Demirtaş için kullandığı kelimeler bizim içimiz yakıyor. Ben o gece onu seyrettim kahrı perişan oldum. Ben Diyarbakır Valiliğinde seninle konuştum, sen 'hee hee' dedin başını salladın. Acaba o kelimeleri unuttun mu? Ayıptır sana, yazıklar olsun. Kendinizi satmayın. Bu PKK’yı savunanlar, bu HDP’yi savunanlar katliamdan başka hiçbir şey yapmamışlar. Bir eserleri yoktur. Tek eserleri ölümdür, öldürmektir. İyi ki istifa etti. Ben çok memnun kaldım istifa etmesinden. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Böyle insanları yanına toplamasın. 6-8 Ekimde, Bülent Arınç’ın oğlu şehit olsaydı Demirtaş için böyle konuşabilir miydi" diye konuştu.

(İHA)

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