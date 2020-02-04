6,8'lik depreme bile dayandı! Binayı gören gözlerine inanamıyor

Tek kolon üzerinden inşa edilen 3 katlı binada 2 aile yaşıyor ve 2 esnaf iş yapıyor. Yaşayanların da şiddetli bir depremde ayakta kalacağından emin olmadığı binanın herhangi bir ismi bulunmuyor.

6.8 büyüklüğündeki depremden sağlam çıktı

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan ve 1990'lı yılların başında inşa edilen apartman, görenleri hayretler içinde bırakıyor. En son Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor. İki esnafın da iş yaptığı bina doğal afetlere meydan okuyor.

8 YILDIR İÇİNDE YAŞIYORLAR AMA... Bina sakinlerinden Pervin Akbey, bu binanın isminin olmadığını, 7-8 yıldır binada ikamet ettiklerini söyledi. İçinde yaşadığı binaya olan güvensizliğini 'Çok şiddetli deprem olsaydı bu bina zor ayakta durabilecekti' sözleriyle anlatan Akbey, daha şiddetli bir deprem yaşamamayı diledi: