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  4. 6,8'lik depreme bile dayandı! Binayı gören gözlerine inanamıyor

6,8'lik depreme bile dayandı! Binayı gören gözlerine inanamıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 90'lı yılların başında inşa edilen bu apartman görenleri hayrete düşürüyor. 6,8'lik depremde bile hasar almadan ayakta kalmayı başaran binanın herhangi bir ismi bulunmuyor.

Tek kolon üzerinden inşa edilen 3 katlı binada 2 aile yaşıyor ve 2 esnaf iş yapıyor. Yaşayanların da şiddetli bir depremde ayakta kalacağından emin olmadığı binanın herhangi bir ismi bulunmuyor.

6.8 büyüklüğündeki depremden sağlam çıktı

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan ve 1990'lı yılların başında inşa edilen apartman, görenleri hayretler içinde bırakıyor. En son Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor. İki esnafın da iş yaptığı bina doğal afetlere meydan okuyor.

8 YILDIR İÇİNDE YAŞIYORLAR AMA...

8 YILDIR İÇİNDE YAŞIYORLAR AMA...
Bina sakinlerinden Pervin Akbey, bu binanın isminin olmadığını, 7-8 yıldır binada ikamet ettiklerini söyledi. İçinde yaşadığı binaya olan güvensizliğini 'Çok şiddetli deprem olsaydı bu bina zor ayakta durabilecekti' sözleriyle anlatan Akbey, daha şiddetli bir deprem yaşamamayı diledi:

'BİNAMIZ ÇOK SAĞLAM DURDU'

'BİNAMIZ ÇOK SAĞLAM DURDU'
“3 katlı binada oturuyoruz. Şu anda iki aile kalıyoruz, en üst katımız boş. Tek kolon, tek blok üzerinde 3 katlı bina. Şu anda sıkıntı yok ama eğer çok şiddetli deprem olsaydı bu bina bence zor ayakta durabilecekti. Bu depremi atlattık çok şükür, 3 katlı bina, tek kolon üzerinde bir de. İnşallah bir daha böyle şiddeti bir depremle daha karşılaşmayız. Binamız çok sağlam durdu" (AA)
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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır bina

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