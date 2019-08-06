6 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın hafta sonunda Texas'ın El Paso ve Ohio'nun Dayton kentlerinde düzenlenen toplu silahlı saldırılara ilişkin dün yaptığı açıklamanın ayrıntılarını aktarıyor. Washington Post, ”Trump bağnazlığı kınadı, silahları değil,” başlıklı haberinde, Trump'ın dün yaptığı konuşmada silah kontrolü yasalarını çıkarmaya değil, akıl hastalığıyla mücadeleye odaklandığını kaydediyor. Habere göre saldırıları kınayan Trump, akıl sağlığı yerinde olmayan ve şiddet eğilimi gösteren bireyleri daha iyi tanımlamak için bir an önce harekete geçileceğini söyledi. Tüm ülkenin tek bir ağızdan ırkçılık ve bağnazlığı lanetlemesi gerektiğini belirten Trump, ”Nefret, zihni saptırır, yüreği yağmalar, ruhu yer bitirir. Tetiği çeken akıl hastalığı ve nefrettir, silahlar değil,” dedi. Kültürel değişim çağrısı da yapan Trump, bilgisayar oyunları ve diğer mecralarda şiddetin yüceltilmesine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. Trump, konuşmasından birkaç saat önce paylaştığı Twitter mesajındaysa silah satın almak isteyenlerin sıkı bir özgeçmiş ve adli sicil taramasından geçirilmesi konusunda değinmiş, silah yasasının göçmenlik yasasıyla birlikte ele alınabileceğini öne sürmüştü. Öte yandan gazete, eski Başkan Barack Obama'nın Trump'ın konuşmasından kısa süre sonra bir açıklama yayınladığını yazıyor. Habere göre Obama, Başkan Trump'ın adına yer vermediği açıklamasında, ”Liderlerimizin ağzından çıkan, ırkçı hisleri normalleştiren ve korku iklimini körükleyen dil” olarak nitelediği söylemleri kınadı. Açıklamada, ”Dış görünüşü bize benzemeyenleri şeytanlaştıran ya da göçmenlerin hayat tarzımızı tehdit ettiğini öne süren liderler” ifadelerine de yer verildi. Yeni silah yasaları getirilmesi çağrısı yapan Obama, Amerika'nın toplu silahlı katliamlar karşısında çaresiz olmadığının altını çizdi.

New York Times ise Amerika'da terörle mücadelede odağın iç teröre çevrildiğini, ancak bu konuda nasıl bir taktik izlenmesi gerektiği konusunda belirsizlik olduğunu kaydediyor. Habere göre Amerika'da kolluk kuvvetleri, beyaz ırkçılar başta olmak üzere iç terörün giderek daha büyük bir tehdit unsuru haline geldiği ve bu tehdidin dış kaynaklı terör kadar büyüdüğü uyarısını aylardır yapıyordu. Ancak Texas eyaletinin El Paso kentinde hafta sonunda düzenlenen ve Latin kökenlileri hedef alan tarihin bu en kanlı iç terör saldırısı, Amerika'nın iç terörle mücadeleye ne kadar hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Habere göre Amerika, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana, yani yaklaşık 20 yıldır, İslamcı terör tehdidine odaklanıyor. Ancak son yıllarda İslamcı terörün yerini beyaz ırkçı terörünün aldığı görülüyor. İnternet güdümlü iç teröristler, grup halinde değil, tek başlarına hareket ediyor. Bu da iç teröristlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yetkililerse beyaz ırkçı saldırıları önlemek için uluslararası köktendincilik ve aşırılıkla mücadelede kullanılan atılgan yaklaşımın aynısının benimsenmesi gerektiği görüşünde. Örneğin Adalet Bakanı Eski Yardımcısı Rod Rosenstein, potansiyel teröristleri saldırıya geçmelerine izin vermeden tanımlayıp etkisiz hale getirmek, yani yakalamak ve hapsetmek gerektiğini söylüyor. Rosenstein'e göre bunu başarmak için terörist propoganda ve iletişimin yakından takip edilmesi gerekiyor. Ancak mevcut federal yasalar uyarınca bunu gerçekleştirmek, zor. 2001 saldırılarından sonra çıkarılan Yurtseverlik Yasası kapsamında federal yetkililere yabancı kaynaklı terörü bertaraf etmeleri için geniş kapsamlı yetkiler tanınmıştı. Örneğin federal yetkililer, online sohbet odalarında cihatçı avına çıkmak için sahte kimlikle bu ortamlarda faaliyet gösteriyordu. Oysa federal yetkililerin ülke içindeki seçenekleri çok daha kısıtlı. İfade özgürlüğünü koruyan Anayasa'nın birinci maddesi, Amerikan vatandaşlarını terör eylemlerine kalkışmadan durdurmayı zorlaştırıyor. Gazete, iç terörist olarak tanımlanan bireylerin terörizm değil, nefret suçu, silah ya da komplo gibi konulardaki mevcut yasalar uyarınca cezalandırıldıklarını hatırlatıyor.