Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 6 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler? İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

