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  4. 6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, bin 153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

6 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

6 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR."
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