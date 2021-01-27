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  4. 6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.Kaza, İzmit ilçesi D-605 karayolunda meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi D-605 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Çoban (19), 61 ACB 415 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle seyir halindeyken, önündeki tırın ani fren yaptığını görünce yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen 5 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada 2 çocuk yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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