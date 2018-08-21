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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar Akseki ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 19.45 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 31 AB 780 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Şimşek'in kullandığı 06 FT 9981 plakalı otomobil ile arkasındaki Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görüp yardım etmek için duran üç araçta birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralananlardan Elif Şimşek ve Serpil Şimşek Akseki Devlet Hastanesi'ne, Serkan Kahveci (37), Sibel Genç Kahveci (37), Deniz Özgü Yılmaz (21), Yaren Ezgi Yılmaz (18), Nurcan Yılmaz (47), Hatice Evli Alioğlu (54), Oğulcan Bektaş (12), Metin Mermer (54) ve Tolga Akyol (25) Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

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