6 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump hakkındaki azil gerekçelerinin taslağını hazırlamaya başlayacağına ilişkin açıklamasının ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, azil sürecinin hızlı ilerlemesinin, Trump'ın azledilmesine ilişkin oylamanın Temsilciler Meclisi'nde Noel'den önce yapılabileceği anlamına geldiğinin altını çiziyor. Habere göre Pelosi, açıklamasında, Anayasa'ya ve Amerika'nın kurucu babalarının sözlerine dikkat çekti. Demokrasinin tehlikede olduğunu kaydeden Pelosi, iki aydan uzun süren soruşturmanın, Trump'ın 2020 seçimlerinde kendisine çıkar sağlamak için yabancı bir ülkeye baskı yaparak başkanlık makamını kötüye kullandığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. ”Başkan bize harekete geçmekten başka seçenek bırakmıyor çünkü bir kez daha seçimleri kendi çıkarı için lekelemeye çalışıyor,” ifadeleri de Pelosi'nin açıklamasında yer buldu. Azil sürecinin bir sonraki aşamasının yürütüldüğü Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu, Pazartesi günü düzenleyeceği oturumda avukatlarının ve İstihbarat Komisyonu'nun soruşturmada elde edilen bulguları resmen ibraz etmesine olanak tanıyacak. Demokratlar'ın ayrıca azil gerekçelerini sadece Ukrayna meselesiyle sınırlı tutup tutmama konusunda da karara varması gerekiyor. Bazı Demokratlar, Trump'ın özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına yönelik müdahalelerinin de azil gerekçeleri arasında yer alması gerektiğini savunuyor.

New York Times bugün ayrıca Amazon yağmur ormanlarının bu yıl 9 bin 500 kilometrekarelik alanının yangınlarda tamamen tahrip olmasında Brezilya sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oynadığı rolü masaya yatırıyor. Gazete, Bolsonaro'nun Amazon'u sanayiye açmasının, koruyucu çevre yasalarını geri çekmesinin ve fonlarda kesintiye gitmesinin madencileri ve çiftçileri cesaretlendirdiğini kaydediyor. Habere göre Amazon'da bu yıl ağaç kesimi, bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı. Bu verinin Amazon'da artık hukuksuzluğun hakim olduğunu gösterdiğini söyleyen iklim uzmanı Carlos Nobre, yağmur ormanlarının geleceğinin tehlikede olduğu uyarısı yapıyor. Bolsonaro hükümeti, yasadığı ağaç kesimiyle mücadele edeceğinin sinyallerini verse de çevre koruma çabalarına yönelik düşmanca tavrından taviz vermiyor. Çevre koruma politikalarının ’Brezilya'yı boğduğunu' söyleyen Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında Amazon yerlilerine 'bir santimetrekarelik alan bile verilmeyecek' demişti. 2000'li yılların ortasında Çevre Bakanlığı görevini yürüten Marina Silva ise ağaç kesimi ve yangınların Amazon'da her zaman yaşanan bir sorun olduğunu ancak bu sefer meselenin özünü federal hükümetin söylem ve eylemlerinin oluşturduğunu kaydediyor.

Washington Post ise Fransa'da hayatı adeta felce uğratan grevlerle ilgili haberi ana sayfasından aktarıyor. Habere göre Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik sisteminde değişikliğe gidileceği açıklaması üzerine ulaşım sendikalarının liderliğinde başlayan grev dalgasına kısa zamanda hava trafik kontrolörleri, öğretmenler ve sağlık çalışanları da katıldı. TGV olarak bilinen hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, Paris, Londra, Brüksel ve Amsterdam'ı birbirine bağlayan Eurostar tren seferlerinin büyük çoğunluğu ve çok sayıda uçak seferi iptal edilirken Eyfel Kulesi de ziyarete kapandı. Fransız hükümeti verilerine göre eylemlere ülke çapında 800 bin kişi katıldı. Öte yandan gazete, dünkü protestoların 1995'te dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın emeklilikte benzer değişiklik getirme girişiminden sonra milyonlarca insanın sokağa döküldüğünü, dünkü gösterilerin buna kıyasla daha küçük olduğunu kaydediyor.

Washington Post bugün ayrıca araç paylaşım firması Uber'in geçen yıl araçlarında Amerika'da 3 bin cinsel saldırı meydana geldiğine ilişkin raporunun ayrıntılarına yer veriyor. Habere göre rapor, ilk kez araç paylaşım şirketlerinin güvenlik sorununun büyüklüğüne ışık tutar nitelikte. Rapora göre geçen yıl Amerika'da Uber seferlerinde 235 tecavüz vakası yaşandı. 2017 ve 2018'de Uber araçlarında gerek yolcu gerekse sürücüleri etkileyen cinsel saldırı vakalarının sayısıysa toplam 6 binin üzerinde. Rapor ayrıca motorlu araç kazaları ve fiziksel saldırı gibi kategorilere de yer veriyor. Buna göre 2017 ve 2018'de Uber araçlarında ölümle sonuçlanan 97 trafik kazası meydana geldi. Gazete, Uber'ün dün yayınladığı güvenlik raporunun, uygulama üzerinden çağrılan araçlarla yapılan yolculuklarda neler yaşandığını kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdiğini kaydediyor.

