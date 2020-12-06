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  4. 6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

06.12.2020 19:01 | Son Güncelleme:
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6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 402 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte 6 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

6 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 93 oldu.

Son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaştı. Hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805, aktif hasta sayısı 93 bin 138 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun."

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Türkiye'de dün (5 Aralık) koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 31 bin 896 olarak açıklanmıştı.
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