HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 asırlık camide esrarengiz olay

6 asırlık camide esrarengiz olay

28.11.2020 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de 591 yıllık camide yaşanan esrarengiz olay görenleri hayrete düşürdü.Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi’ne zarar veren kişi ardından caminin dış cephesine kasketini asıp kayıplara karıştı.Sabah namazını kıldırmak için Şahmelek Camisi’ne gelen imam karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Edirne’de 591 yıllık camide yaşanan esrarengiz olay görenleri hayrete düşürdü.
Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi’ne zarar veren kişi ardından caminin dış cephesine kasketini asıp kayıplara karıştı.
Sabah namazını kıldırmak için Şahmelek Camisi’ne gelen imam karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Caminin aydınlatma ışıklarının kırıldığını gören imam camii etrafında yaptığı incelemede birçok malzemeye zarar verildiğini belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, caminin dış cephesinin aydınlatmalarının zarar gördüğünü, kamera açılarının değiştirildiğini, camii bahçesinde bulunan çeşmeye zarar verildiğini, caminin tabelalarının söküldüğünü ayrıca caminin dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını tespit etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından camide yapılan incelemenin ardından kasket ve tabelalar da detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Camii cemaatinden Feyzullah Işık, iki gün önce de camiye zarar verildiğini söyledi.
Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
28 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!28 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 28 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

28 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Düzce'de harita kırmızıya döndü! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Arnavutköy’de bir anda yola yığılan kadın hayatını kaybetti

Bir anda yola yığılan kadın hayatını kaybetti

Bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta başlıyor? Şu an yasak var mı? 28-29 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Şu an yasak var mı?

Koronavirüsü yendi, gittiği markette saldırıya uğradı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın! Mustafa Terzi hayatını kaybetti

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın! Hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.