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6 AVUKATA YENİDEN TUTUKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL  / İstanbul, DHA Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 20 avukatın yargılandığı davada, üç gün önce tahliyelerine karar verilen ve aralarında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 6 avukat savcının yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.  "Örgüt yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 17'si tutuklu 2'si firari, 20 avukatın; İstanbul 37.

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 20 avukatın yargılandığı davada, üç gün önce tahliyelerine karar verilen ve aralarında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 6 avukat savcının yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.
"Örgüt yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 17'si tutuklu 2'si firari, 20 avukatın; İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Eylül 2018 günü Silivri'de yapılan duruşmada, tutuklu yargılanan 17 avukatın tümü için tahliye kararı verilmişti. Ancak duruşma savcısı tahliye kararına itiraz ederek sanıkların yeniden tutuklanmalarını talep etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme de 15 Eylül'de, sanık avukatlardan Yaprak Türkmen, Didem Baydar Ünsal, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Ereren Evin yönünden itirazı reddetti. Ancak mahkeme, sanık avukatlar Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşcı, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Naciye Demir, Selçuk Kozağaçlı, Süleyman Gökten ve Şükriye Erden'in hakkındaki itirazı kabul ederek yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

6 AVUKAT TUTUKLANDI
Yakalama kararı üzerine gözaltına alınan avukatlardan Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Avukatlardan Ahmet Mandacı'nın da Çanakkale'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınmayan ancak duruşmaya gelerek ifade vermek isteyen avukat Selçuk Kozağaçlı polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltında bir gece tutulan avukat Selçuk Kozağaçlı ise, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'de hakim karşısına çıkarılan Kozağaçlı'nın da tutuklanmasına karar verildi. Bu karar üzerine Kozağaçlı'ya destek için salonda bulunan kalabalık avukat grubu slogan atmaya başlayınca polis tarafından salondan çıkarıldı. Arbede sırasında avukatlardan İlknur Alcan ayağının ezildiği ve tekerlekli sandalyeyle adliyedeki sağlık birimine götürüldüğü görüldü. Adliye koridorlarında da "ÇHD susmadı susmayacak" sloganları atan avukatlar, daha sonra adliyeden ayrıldı. Böylece haklarında yakalama emri çıkarılan 12 sanıktan 6'sı tutuklanırken, 6 sanığın ise henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.

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