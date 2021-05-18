6 ay boyunca zincire bağlayıp işkence yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İfadesinde E.A. ile 2020 yılının kasım ayında tanıştığını belirten Oktay Güler, evlenmek için 2 kez istemeye gittiklerini anlattı. E.A. ile Elazığ'a seyahat ederken tanıştıklarını, iki kez istemeye gittiklerini ancak ailesinin vermediğini belirten Güler, ardından kaçarak evlendikleri kaydetti. Oktay Güler, “Aramızda resmi nikah olmamasına rağmen E.A ile aile hayatı yaşamaya başladık" dedi.

'ONA KARŞI KISKANÇLIK DUYMADIM'

Tehdit, hakaret, iftira ve darp iddialarını reddeden Güler, "E.A. bana günlük meselelerden dolayı yalan söylediği için arada sırada tartıştığım doğrudur. Ancak bu meselelerin konusu namus meselesi ve kıskançlık değildir. Ayrıca ben tartışmalar sırasında E.A.'ya tehdit hakaret ve darp eyleminde bulunmadım. Ayrıca E.A.'nın telefonu vardı ancak 13 Mayıs tarihinde gerçekleşen olaydan sonra telefonunu annesi aldı diye biliyorum. Ben ailesiyle görüşmesi konusunda hiçbir zaman baskı yapmadım, istediğinde ailesiyle görüşüyordu. Ona karşı kıskançlık duymadım. Bu sebeple E.A.'yı akşam yatmadan önce zincir ve asma kilit ile bağladığım doğru değildir. Annem böyle bir şeye şahit olmamıştır ve bana yardımcı olmamıştır. Eğer böyle bir şey olduysa buna rağmen annem babam şahit olurdu veya E.A. bu durumu kendi ailesine bildirirdi. Annem ve babam zaten evden uzun süre uzaklaşmazlar eğer böyle bir şey olduysa kesin müdahale ederler" dedi.