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6 ay sonra yemek yiyebildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Ordu’da dünyada çok nadir görülen ince bağırsak kanseri olduğu belirlenen 46 yaşındaki Aydın Kasırga, ‘whipple ameliyatı’ ile 6 ay sonra ilk kez iştahla yemek yedi.Ordu’da yaşayan Aydın Kasırga’nın hayatı 6 ay önce kabusa döndü.

6 ay sonra yemek yiyebildi

Ordu’da dünyada çok nadir görülen ince bağırsak kanseri olduğu belirlenen 46 yaşındaki Aydın Kasırga, ‘whipple ameliyatı’ ile 6 ay sonra ilk kez iştahla yemek yedi.
Ordu’da yaşayan Aydın Kasırga’nın hayatı 6 ay önce kabusa döndü. 46 yaşındaki Kasırga, erken doyma, bulantı, kusma ve kilo kaybı şikayeti yüzünden doktor doktor gezdi. Yemek yiyemeyen talihsiz adama teşhis konulamadı. İnternette okuduğu bir haber üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’ne başvurmaya karar verdi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, Aydın Kasırga’ya yapılan tahlil ve detaylı tetkiklerin ardından elde edilen bulgular tanı koymak için yeterli olmayınca ince bağırsağını da inceledi. İnce bağırsakta yapılan özel tetkikler sonrası bir kitle tespit edildi ve hasta Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a devredildi. Kasırga’ya, ‘whipple’ adı verilen, cerrahinin en büyük ameliyatı denilen, Türkiye’de sayılı merkezlerde gerçekleştirilen ameliyatın yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında Aydın Kasırga, bir hafta sonra sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu edildi.

Erken teşhis hayatını kurtardı
Yapılan işlemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Fuat Ekiz şunları söyledi: “Hastanın mevcut durumun aydınlatılması için daha önce yapılan MR gibi ileri inceleme sonuçları tekrar değerlendirildi. Yeni bir karın ultrasonu istendi. Dikkatli inceleme sonrası ince bağırsakta bir kitle olabileceği düşünülerek yandan görüşlü endoskop ile ince bağırsağa bakıldı. Bağırsak lümenini kapatan kitle tespit edildi ve biyopsi yapıldı. Biyopsi sonrası ampullavateri dediğimiz safra yolu ve pankreasın kanalının açıldığı bölgenin tümörü tespit edildi. İnce bağırsak kanserleri çok nadir görülen kanserlerdir. Sindirim sistemi kanserleri içinde yaklaşık binde ikisinde görülür. 50-70 yaşları arasında daha çok da erkeklerde görülür. Tanı koymak zor olduğu için genellikle de ileri evrede tespit edilir. Ancak bu hastamızda erken tanı sayesinde erken evrede olduğunu tespit ettik. Ameliyat sonrası tekrar nüksetmemesi için de kemoterapi tedavisi planladık.”

4 ameliyat bir arada yapıldı
Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat ise, “Whipple ameliyatı cerrahinin en büyük ameliyatı olarak bilinmektedir, tecrübe ve donanımlı hastane koşulları gereklidir. Bu ameliyatta pankreas başı, safra kanalının bir kısmı, midenin bir kısmı ve 12 parmak bağırsağının tamamı çıkartılmaktadır. İnce bağırsak, pankreas, safra yolları ve mide arasında yeni bağlantılar oluşturulmaktadır. Kısaca 4 ameliyatın bir arada yapıldığı bir ameliyat olarak tarif edebiliriz. Bu yöntemle hastamızın bağırsağındaki kitleyi çıkardık. Hastamız ameliyattan 5 gün sonra yemek yemeye başladı, bir hafta sonra da taburcu oldu. Bize geldiğinde yemek yiyemediği için aşırı kilo vererek zayıflamıştı. Şu an yeme içmesinde hiç bir problem yok” diye konuştu.
Aylarca iştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetlerinden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Aydın Kasırga, “Doktorlarıma çok teşekkür ederim. Aylar sonra ilk kez iştahla yemek yedim. Karnım doyduğu için gücümü topladım” dedi.

6 ay sonra yemek yiyebildi

6 ay sonra yemek yiyebildi

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