6 ayda 3 defa aracını kundakladılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın otomobili 6 ayda 3 defa kundaklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan Ersin Ağırtaş’a ait otomobiller 6 ayda 3 defa kimliği belirsiz kişi veya kişilerden tarafından kundaklandı. Kundakçı otomobili yakmaya çalışırken güvenlik kamerasına yakalandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişi elinde benzin bidonuyla otomobilin yanına gelerek, benzini arabaya döküp ateşe verdikten sonra kaçıyor, ateş rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede sönüyor. Aracın yanmadığını gören şahıs elinde kağıt parçalarıyla tekrar aracın yanına yaklaşarak kağıtları tutuşturarak aracın üzerine atıp kaçıyor, İkinci defa aracın yanmadığını fark eden kundakçının üçüncü girişimi de etkisiz olunca olay yerinden kaçarak izini kaybettiriyor. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydediliyor.

6 ay içerisinde 3’üncü defa aracının kundaklandığını ifade eden Ersin Ağırtaş, can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyerek, emniyet güçlerinin bir an önce şüpheli şahsı yakalamasını istedi.

Ersin Ağırtaş’ın babası Nevzat Ağırataş, oğlunun ve çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğu için işi gücü bırakıp oğlunun ailesini korumaya çalıştığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Polis güvenlik kamerasından tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.