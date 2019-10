6 ayda 80 kilo verdi, akrabaları bile tanımıyor

Denizli’de hiper obezite sebebiyle 180 kilo olan İbrahim Balın, tüp mide ameliyatı ile 6 ayda 80 kilo vererek tanınmaz hale geldi. Akrabalarının bile yolda görünce tanımadığını Balın, “Fırtına gibiyim” dedi. Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan İbrahim Balın, 180 kilograma varan aşırı kiloları nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Balın, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu geldiği Özel Tekden Hastanesi Acil Servisi’nde tedavisinin ardından kilolarından kurtulmak için aynı hastanede tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat sonrası Balın, 6 ayda yaklaşık 80 kilo vererek 100 kilograma düşmeyi başardı. Balın şimdi eski kıyafetlerini giyip gülümseyerek fotoğraflar çektiriyor. Ameliyatı Op. Dr. Aydın Keskin öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi. Balın’ın kendilerine başvurduğunda yaptıkları tetkiklerde ‘hiper obezite’ teşhisini koyduklarını ifade eden Keskin, Balın’da yaptıkları tetkiklerde ameliyata engel her hangi bir sıkıntı görmedikleri için cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini ifade etti. Balın, “Hastamızın defalarca her yöntemi deneyip kilo verememe gibi problemi vardı. Ciddi kilo alma problemi vardı. 180 kiloya ulaşmış aşırı kilolu hiper obezite dediğimiz, süper obezite dediğimiz durum vardı. Çeşitli yöntemler denemişti tabi diyetler, ilaçlar artık ciddi sağlık problemleri de yaşamaya başlamıştı. Geldiğinde değerlendirdik ve hastalarımızı başvuru sonrası detaylı bir fizik muayene dediğimiz muayeneden geçiriyoruz. Check Up’tan geçiyoruz eğer engel bir hali yoksa ki, Balın’da da ameliyata engel bir durum saptamadık. Ameliyata aldık. Bu ameliyat rutinde yaptığımız bir ameliyat kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak midenin yaklaşık yüzde 85-90 kısmını çıkartıyoruz. Geriye küçük bir mide kalıyor. Tabi bu çıkarttığımız mide kısmından dolayı, küçük bir mide kaldığı için, hasta erken doyuyor aşırı iştahları olmuyor, dolayısıyla hastanın alacağı kalori miktarı azaldığı için ciddi bir şekilde sağlıklı bir şekilde kilo kaybımız devam ediyor” dedi.

“Akrabalarımın hepsi şaşırıyor, beni tanıyamıyor” Kilo verdikten sonra akrabalarının dahi kendisini tanımakta güçlük çektiğini ve eski zorlayıcı hayatından kurtulduğunu belirten Balın, verdiği kilolar ile sağlıklı ve mutlu bir hayata kavutluğunu ifade etti. Balın, “Zoraki yaşıyordum artık şu anda fırtına gibiyim kimse tutamaz. O yönden hiçbir eksiğim yok eski yapamadığım hiçbir şeyi şu an rahatlıkla çok rahat yapıyorum her şeyi. Tabii ki, akrabalarımın hepsi şaşırdı. Hiç biri tanıyamadı, yolda görse tanıyamıyor çoğu hepsi de böyle değişik bir gözle bakıyor, ‘İbrahim sen bu musun, böyle miydin, nasıl oldu?’ diye hep bana soruyorlar. Tabii ki ben de anlatıyorum güzellikle. Hepsine de elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum, yani iyi olmadığını, daha ilerisinin kötü olduğunu, bunları kendilerine bizzat anlatıyorum. Obezite cerrahisi ile ilgili Dr. Aydın Keskin’i ve Özel Denizli Tekden Hastanesini tavsiye ederim. Gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Çünkü hiçbir sıkıntım olmadı” diye konuştu.

“Eskisi kadar hiçbir zaman yemek yiyemedi, yiyemez”

Ameliyat sonrası Balın’ın 6 ay boyunca takibini gerçekleştiren ve 80 kilo vermesinde büyük pay sahibi olan Özel Tekden Hastanesinde görevli Diyetisyen Meryem Güç ise şunları söyledi:

“Obazite cerrahisi geçiren her hasta ameliyat sonrası mutlaka diyetisyen kontrolüne girmek zorunda, çünkü bu hastaların ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarının kökten değiştirmesi gerekiyor ve bunu sürdürebilir bir şekilde yaşam şekli haline döndürmesi gerekiyor. Balın 6 aydır kontrolüm altında. Her hafta görüştük. Taburcu olduğundan itibaren. Biraz beslenmesi hakkında bilgi vereyim. Birinci hafta itibari ile sıvı beslendik. Çünkü mideleri boydan boya dikiş hattı olduğu için bir bebek midesi gibi düşünüyoruz ve yavaş yavaş açıyoruz. İkinci hafta itibari ile biraz daha koyu kıvamlı sıvılarla besledik. Üçüncü hafta bebek maması kıvamında pürelere geçiş yaptık. 4 ve 5. haftadan sonra artık normal beslenmeye geçiş yaptık ve her şeyi yiyip içer duruma geldi. Tabi eskisi kadar hiçbir zaman yemek yiyemedi, yiyemez çünkü midesinin yaklaşık yüzde 80’ni çıkartıldığı için ciddi anlamda bir volüm kısıtlamasına gidiliyor. Aslında ameliyatın etkinliği de bu şekilde. 6 ayda ortalama seksen kilo verdik. Hala vermeye devam ediyoruz. Ameliyatın etkenliği ortalama 12 ile 18 ay kadar sürmekte. Hedeflediğimiz kilo seksen beş kilo. Ulaşacağımıza eminim. Sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz.”