6 ayda uyuşturucu operasyonlarında 12 bin 108 kişi tutuklandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerince bu yılın ilk 6 ayında 59 bin 560 uyuşturucu operasyonunun düzenlediğini, gözaltına alınan 89 bin 863 kişiden 12 bin 108'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada göre; İçişleri Bakanlığı özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Bakanlık art arda başarılı operasyonlara imza atıyor. Bakanlık 2016 yılında 86 bin 630 operasyon sayısını yüzde 36.2 artırarak 2017 yılında 118 bin 7’ye çıkardı. Geçen yıl zehir tacirlerine yapılan operasyonlar ise bir önceki yıla göre yüzde 25’lik artış göstererek 147 bin 562 sayısına ulaştı. Bakanlık son 3 yılda operasyon sayısını yüzde 70.3 artırdı. Operasyonlardaki artış gözaltı ve tutuklu sayılarına da yansıdı. Son 3 yılda (2016-2017-2018) gözaltı sayısında yaklaşık yüzde 57, tutuklu sayısında yüzde 204'lük bir artış yaşandı.

NARKOLOG PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek, madde kullanımı sorunu ile daha güçlü ve etkin mücadele etmek için NARKOLOG projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi TUBİM'in de görüşü alınarak 64 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Hazırlanan bu anket, uyuşturucu suçundan işlem gören 6 bin 143 şüpheliye gönüllülük esasına göre uygulandı. Bakanlık bu anket ile uyuşturucuya başlama yaşı, nedenleri gibi faktörleri hakkında sonuçlara ulaştı. NARKOLOG projesi kapsamında yapılan ankette, uyuşturucuya başlama yaşının ortalama 18 olduğu belirlendi. Kullanıcıların uyuşturucu madde kullanımına başlamadan önce tütün ve alkol kullandığı görüldü. Uyuşturucu maddeye başlama nedeni olarak katılımcıların yüzde 33'ü merak, yüzde 23'ü arkadaş ısrarı, yüzde 14'ü özenme olduğu belirtti. Kullanıcıların yüzde 31.4'ü uyuşturucuyu ilk denediği yılda, yüzde 22.7'si 5 yıl sonra düzenli olarak kullanmaya başladığı tespit edildi. Ankette, bağımlıların uyuşturucu maddeyi arkadaş ve arkadaş çevresinden temin ettiği görüldü. Maddenin genel temininin yüzde 87'sinin ise sokak satıcılarından yapıldığı belirlendi.

45 BİN 183 KAMU PERSONELİNE EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2019 yılının ilk altı ayında 59 personel ile 39 ilde 45 bin 183 kamu personeline, 'Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık Eğitimi' verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'tüm anne babalar mutlaka indirsin' dediği 'UYUMA' projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Andorid ve IOS telefonlara uygulamayı, 26 Eylül 2018 yılından bugüne kadar 148 bin 492 kişi indirdi. Uygulama kapsamında bugüne kadar bin 318 ihbarda bulunuldu. Uyuşturucu madde bağımlılığı kapsamında, 15 Aralık 2017-26 Haziran 2019 tarihi arasında Valiliklerdeki Açık Kapı Bürolarına bin 853 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 96.3’ü sonuçlandırıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise 824 başvuru yapıldı, bunların 755'i sonuçlandırıldı.

UYUŞTURUCU MADDEYE BAĞLI ÖLÜMLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı mücadelesi Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımını azaltırken, uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarını dünya ortalamasının altına düşürdü. Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle milyon kişi başına düşen ölüm ortalamaları dünyada 35, Avrupa Birliği'nde 22,6 kişiyken Türkiye'de bu oran 7,25 kişiye düştü.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince bu yılın ilk altı ayında 59 bin 560 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 12 bin 108'i tutuklandı. Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı. 23 ton 138 kilo esrar, 11 ton 988 kilo skunk, 10 ton 681 kilo eroin, 1 ton 90 kilo kokain, 324 kilo afyon, 229 kilo sentetik kannabinoid, 349 kilo metamfetamin, 5 milyon 240 bin 998 adet ectasy, 8 milyon 648 bin 459 adet captagon 2 milyon 680 bin sentetik ecza, 2 milyon 704 bin 917 adet kenevir ele geçirildi. 2018 23 bin 134, 2017 yılında ise 21 bin 408 kişi tutuklanmıştı.

