6 aydır kabusu yaşıyorlar

BACAĞINDAN VURULDU İddiaya göre, Murat Demir geçtiğimiz yıl aralık ayında Mekan P. aracılığıyla Önder K. ile tanıştı. Önder K. ile daire alışverişi yapan Murat D., aralarında para alış verişi olduktan sonra kendisine borcu olmadığı halde Önder K.'nın 2 milyon 200 bin TL'lik borç çıkardığını belirtti. Kendisine verilen boş senedi baskı ve tehdit altında doldurduğunu belirten Murat Demir senedi doldururken ise Önder K.'nın kamerayla kayıt altına aldığını belirtti. 2 milyon 200 bin TL değerinde 5 gün vadesi bulunan senedi imzaladıktan sonra Murat Demir, 26 Nisan 2019'da otomobilinde motosikletli kasklı bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Beylikdüzü'nde Mad Mimarlık isimli inşaat şirketinin yüzde 50 hissesinin sahibi Ayşe Demir ve eşinin hisselerini vekaleten yöneten Murat Demir, iş yaptıkları Önder K.'nın kendilerinden 6 ay içinde baskı tehdit, darp, yaralama yoluyla şirket hisselerini zorla aldıklarını ileri sürerek savcılığa şikayetçi oldu. Avukatları Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan Demir çifti dilekçelerinde başlarına gelenleri anlattı

HİSSE DEVRİNDEN SONRA 3 MİLYON TL'LİK SENET İMZALATTI



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı saldırı ile soruşturma başlatırken Murat Demir'in tehdit ve baskıların artması üzerine 20 Mayıs 2019'da şirketin hisselerini Önder K.'ya noterde bedelsiz devretti. Hisseleri devralan Önder K. bu sefer yanında birkaç kişi ile gelerek Ayşe Demir'e zorla eskiye dönük şirket adına borçlu olarak gözüktüğü 3 milyon TL'lik senet imzalattı.

Şirket hisselerini devretmesine rağmen Murat Demir bu kez 25 Haziran 2019'da Mekan P. tarafından dövüldüğünü belirterek darp raporu aldı.

TİCARİ ZARAR BORCU ÇIKARIYORDU



Savcıya ifade veren Murat Demir korkudan önce polise gidemediğini belirterek, "Önder K. ile aramızdaki para alışverişinin ardından bana ticari zarar adı altında borçlar çıkardı. Geceleri beni evden alıyordu. Emin C.'nin işlettiği sosyal tesislerde bir odaya kapatıyordu. Para alışverişini eşlerimiz üzerinden yapıyorduk. Eşinin adliyede zabıt katibi olduğunu belirten Önder K., 'Adliyede ne yaparsan benim haberim olur' diyordu" dedi.