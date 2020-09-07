6 aydır kimseyi görmeyen 82 yaşındaki kadın ölmek istiyor

Elinde annesinin bir fotoğrafını tutan Jenny Townsend, 82 yaşındaki annesinin bakım evinde izolasyonda olduğunu ve ölmek istediğini söylediğini üzüntü içinde dile getirdi. Alzheimer hastası olan Margarita Platt, Mart ayından beri sevdiklerini görmedi. Kızı Jenny Townsend ise bakım evi ziyaretçilerinin test edilmesi çağırısında bulundu. Townsend, bunun ziyaret yasağının kalmasına yönelik bir hareket olduğunu dile getirdi ve yaşlı neslin sosyal hapsedilmeye maruz bırakıldığını belirtti. İngiltere’de pandeminin başından itibaren 500 binin üzerinde yetişkin evlerinde veya bakım evlerinde bulunuyor. Her 25 kişiden 1’i ise virüs nedeniyle öleceğine inanıyor. Ancak uzmanlar daha çok insanın izolasyon ve diğer zincirleme etkiler nedeniyle öleceğine dair endişelerini paylaşıyor. Annesi bakım evinde yaşayan başka bir genç olan Jenny “Annemin zamanı kalmadı. Sosyal olarak hapsedilmiş durumda ve yaşlı insanlar solup gidiyor. Hükümet, Covid’in yaşlıları öldürdüğü konusunda dikkatli olmaya çağrıyor ama koydukları kurallar yaşlıları yavaş yavaş öldürüyor.

Üç kızı ve altı torunu bulunan Margarita Platt, Covid-19 ve dört kez de zatürre geçirerek hepsini atlattı. Ancak kızı Jenny, annesinin artık ölmek istediğini söyleyerek “Yaşlı insanlar aileleriyle iletişim halinde olmadan hayatlarına devam edemez. Neredeyse Covid nedeniyle ölmüş olmasının daha iyi olacağını düşünmeye başladım. Annem yeterince beslenemiyor. Bu gidişle onu yalnızca öldükten sonra görebileceğiz. Ölmeden önce ona sarılmak istiyorum” dedi. Geçtiğimiz ay İngiltere’de yaklaşık iki milyon insanı ve bakımevi personelini düzenli test etmeyi taahhüd eden karardan vazgeçildiği ortaya çıktı. Dışarı sızan bi notta, İngiltere’de hükümetin yetişkin sosyal bakım test direktörü Profesör Jane Cummings’in 6 Temmuzda başlayacak olan test politikasının 7 Eylül’e kadar tüm bakımevlerine ulaşmayacağını söylediği yazıyor. Testlerin ne zaman yaygınlaşacağı ise belirsizliğini koruyor. Bakım evlerindeki yaşlıların aileleriyle bir araya gelebilmesi için kampanyalar düzenleyen Julia Jones ise, bunun bir insan hakları sorunu olduğunu belirterek insanların aileleriyle bir araya gelmesinin engellenmemesi gerektiğini söyledi.