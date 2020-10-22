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  4. 6 aydır uzayda olan 3 astronot koronavirüs ile mücadele eden Dünya'ya geri döndü

6 aydır uzayda olan 3 astronot koronavirüs ile mücadele eden Dünya'ya geri döndü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 Nisan'dan bu yana uzayda görev yapan NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner 196 günün ardından Dünya'ya döndü.

NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner 9 Nisan'da ISS'e fırlatıldı.

İLK KEZ PANDEMİDE UZAYA GİTTİLER

Ekibin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), koronavirüsü (Kovid-19) pandemi ilan etmesinden sadece haftalar sonra ISS'e fırlatıldığı ve bu koşullar altında uzaya fırlatılan ilk mürettebat olduğu ifade edildi. Uzayda geçirdikleri yaklaşık 6 aylık (196 gün) zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına iniş yaparak pandemiyle boğuşan Dünya'ya geri döndü.

ASTRONOTLARDAN NÖBET DEĞİŞİMİ

Öte yandan, mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretmişti.

DHA

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