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  4. 6 aylık hamile olan Hazal Kaya geceye giydiği kıyafetle damga vurdu

6 aylık hamile olan Hazal Kaya geceye giydiği kıyafetle damga vurdu

04.11.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netlix'in, dün gece gerçekleşen etkinliğine pek çok ünlü isim katıldı. Platform, Türkiye’deki altıncı yılını geride bırakırken bugüne kadar imza attığı yapımları ve yeni sezonda yer alacak içeriklerini görkemli bir geceyle kutladı. Gecede Hazal Kaya, hamilelik kombiniyle dikkat çekti.

6 aylık hamile olan Hazal Kaya geceye giydiği kıyafetle damga vurdu

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlenledi.

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Pek çok ünlü isim tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, bu isimlerden biri de 6 aylık hamile Hazal Kaya oldu.

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Meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Şimdilerde ikinci bebeğine 6 aylık hamile olan Kaya, bir davette karnı burnunda ortaya çıktı. Son hali ile dikkat çeken Kaya'nın davetten görüntüleri sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

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Metalik renkte iki parçalı tulum benzeri kıyafet giyen Kaya'nın pantolonunun şalvara benzemesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Hazal Kaya

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