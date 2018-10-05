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6 aylıkken bu hastalığa yakalandı! 'Dayanacak gücü kalmadı'

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Adana'da, İLVEN (İnflamatuar lineer verruköz epidermal nevüs) adı verilen cilt hastalığına yakalanan vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan ben ve yaralar devamlı kaşınan Arife Naz Erdoğan'ın (10) annesi Özlem Erdoğan (35), kızının tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

6 aylıkken bu hastalığa yakalandı! 'Dayanacak gücü kalmadı'

Arife Naz Erdoğan'ın doğduktan 6 ay sonra bel kısmında oluşan pişik, yıllar içinde vücuduna yayılmasıyla yaraya ve benlere dönüştü. Sürekli kaşınan Arife Naz'a daha çok kız çocuklarında görülen cilt hastalığı İLVEN teşhisi konulurken, götürüldüğü hastanelerde yaşının küçük olması nedeniyle tedavi edilemeyeceği, 7 yaşına kadar kremler ile geçici çözüm bulunabileceği söylendi. Ancak Arife Naz, 10 yaşına gelmesine rağmen götürüldüğü farklı hastanelerde hastalığına çare bulunamadı.

Kızının büyük acılar çektiğini söyleyen anne Erdoğan, "Kızım 10 yaşına geldi ama hala tedavi bulunamadı. Daha önce 7 yaşında tedavi olabileceği söylenirken, şu an, '18 yaşına kadar çaresi yok' diyorlar. Geceleri uyuyamıyor, vücudunu kaşıyarak yırtıyor. Yataklara sürünüyor, 'anne rahatsızım' diyor. Sürekli kremler kullanıyor. Etek giymeyi, askılı giyinmeyi çok istiyor. Okulda arkadaşları sorduğunda saklıyor. Ayakkabı giyince ayaklarının üzerine basamıyor. Okula gidip gelirken ayaklarında sürekli ağrılar oluyor. Parmaklarından sürekli iltihap geliyor. Kaşınmaktan tırnaklarına atladı. Kızımın dayanacak gücü kalmadı. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum benim çocuğumu sadece iyileştirsinler. Gezmek istiyor, elbise giyinmek istiyor giydiremiyorum. Etek giydiremiyorum, o üzüldükçe, bende üzülüyorum" dedi.

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'YARALARIMIN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'

Kaşınmaktan uyuyamadığını söyleyen küçük Arife Naz ise, şöyle konuştu:

"Uyuyamıyorum, okulda da arkadaşlarım soruyor 'senin neyin var' diye. Ben de 'bir şey yok' diyorum. Geceleri yataklara sürüyorum kaşıntıdan. Yaralarım iyileşirse etek giyeceğim, arkadaşlarım gibi koşacağım, oyun oynayacağım. Düzgün bir şekilde yürüyemiyorum, arkadaşlarım gibi koşamıyorum."

Kaynak: DHA

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