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6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

27.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL’lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesi Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde son 1 ayda 6 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL’lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesi Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde son 1 ayda 6 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.Ş. adlı şahıs, Gölcük’te düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullandığı tornavida, fener ve eldivenle yakalanan H.Ş.’nin emniyette yapılan incelemesinde hırsızlık suçundan 11 kaydı olduğu belirlendi.
Girdiği evlerden 36 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası, 2 bin TL nakit para çaldığı belirlenen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edildi.

6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

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