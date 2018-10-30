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6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

TRABZON'da hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şüpheli R.B.

6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şüpheli R.B. (23), polis ekiplerince yakalandı.
Kentte, hakkında 'Otodan hırsızlık', 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli R.B.'nin saklandığı bilgisi polisi harekete geçirdi. 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve bir süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan firari şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timlerince yürütülen çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

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