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  4. 6 ayrı suçtan aranan suç makinesi kadın gözaltına alındı

6 ayrı suçtan aranan suç makinesi kadın gözaltına alındı

12.02.2021 00:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 6 ayrı suçtan aranan 18 yaşındaki suç makinesi kadın jandarmanın dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.Bursa’da 6 ayrı suçtan arandığı tespit edilen genç bir kadın jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Bursa’da 6 ayrı suçtan aranan 18 yaşındaki suç makinesi kadın jandarmanın dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da 6 ayrı suçtan arandığı tespit edilen genç bir kadın jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Jandarma ekiplerinin Mudanya ilçesi Çayönü-Yörükyenicesi Mahalleleri yol ayrımında yaptığı kontroller esnasında kimlik kontrolü yapılan E.A.’nın (18), hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, basit yaralama, silahla tehdit ve kasten yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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