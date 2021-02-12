6 ayrı suçtan aranan suç makinesi kadın gözaltına alındı

Bursa’da 6 ayrı suçtan aranan 18 yaşındaki suç makinesi kadın jandarmanın dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da 6 ayrı suçtan arandığı tespit edilen genç bir kadın jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Jandarma ekiplerinin Mudanya ilçesi Çayönü-Yörükyenicesi Mahalleleri yol ayrımında yaptığı kontroller esnasında kimlik kontrolü yapılan E.A.’nın (18), hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, basit yaralama, silahla tehdit ve kasten yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

