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  4. 6 bacaklı kuzu görenleri şaşırttı

6 bacaklı kuzu görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde bir koyun, 6 bacaklı kuzu doğurdu. Kuzu, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra öldü. Kuzunun sahibi, yıllardır hayvan baktıklarını ve ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını söyledi.

6 bacaklı kuzu görenleri şaşırttı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Kepez köyü Aliağa Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, Fatih Güneş’e ait koyun, 6 bacaklı kuzu doğurdu. Alışılmışın dışında önde ve arka bacaklarının arasında diğerlerine göre aynı birbirine bitişik iki bacağı daha olan kuzu görenleri hayrete düşürdü. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle 6 bacaklı gibi görünen kuzu, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra öldü.

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden kuzunun sahibi Fatih Güneş, “Koyunlarımızdan bir tanesi kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun 6 bacağı vardı. Ön ve arka bacaklarının arasında birer tane daha bacak vardı. Gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama kuzumuz yaşayamadı. Bu yüzden de çok üzüldük” dedi.

Güneş, yıllardır hayvan baktıklarını ve ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını söyledi.

İHA

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