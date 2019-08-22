6. Barış ve Sevgi Buluşmaları, Beylikdüzü’nde başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Aydın Kurtoğlu konseri ile başlıyor. 30 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek buluşmalarda, İstanbulluları dopdolu, çok renkli bir program bekliyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, “6 yıldır hayatı şölene çevirdiğimiz büyük buluşmamız” diyerek tüm İstanbulluları davet ettiği festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü’nün ardından gerçekleşecek ve Aydın Kurtoğlu konseriyle başlayacak. Geçen yıl teması ‘eğitim’ olan Çardak Altı Sohbetleri’nin bu yılki teması ‘umut’ olarak belirlendi. Çardak Altı Sohbetleri’nde birbirinden değerli isimler, yemyeşil ağaçların gölgesinde gerçekleştirecekleri keyifli sohbetlerde umut kavramını masaya yatıracak. Sahaf Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nde ise ünlü isimlerin katılımıyla sohbetler gerçekleştirilecek. Streetball ve Tavla Turnuvaları ile Mini Golf etkinliğinin de düzenleneceği festivalde, Spining ve Zumba Show gösterileri coşku dolu anlara sahne olacak.